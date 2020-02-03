Первый визит президента Франции Эммануэля Макрона в Польшу пройдёт в период заметного проседания отношений между странами, сопровождаемого публичными конфликтами. Париж и Варшава не сходятся практически по каждому пункту не только двусторонней, но и евросоюзовской повестки. Встреча на высшем уровне в этих условиях может стать первым шагом к «перезагрузке».

Визит французского лидера в Варшаву состоится 3-4 февраля. Программа пребывания предусматривает переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, а также встречу с представителями французской общины в стране и польскими деятелями культуры и искусства. На второй день Макрон отправится в Краков, чтобы посетить Вавельский замок и выступить в Ягеллонском университете с лекцией «Франко-польские отношения и необходимость общих европейских обязательств».

Выбор Польши в качестве первой европейской поездки в 2020 году важен тем, что позволит Франции прояснить свои позиции по многим европейским вопросам, открыть новые сферы взаимодействия с крупным европейским партнёром и подчеркнуть защиту европейских демократических ценностей, — сказал президент Франции.

В Польше на визит французского лидера смотрят позитивно: в недавнем интервью Ouest-France Моравецкий выразил надежду на «новое начало». Он также отметил, что между ним и Макроном есть договорённость пересмотреть двусторонние отношения, и, по его мнению, несмотря на разногласия, они и сейчас не такие мрачные.

Польше важны прямые инвестиции из Франции, и мы в значительной степени полагаемся на экономическое взаимодействие между двумя странами. Мы приглашаем французских инвесторов углубить эти связи, которые растут год от года, — сказал польский премьер.

Вертолёт H225M Caracal airbus.com

Отношения Парижа и Варшавы серьёзно испортились в 2016 году, когда Польша отказалась от контракта на покупку 50 военных вертолётов H225M Caracal у Airbus Helicopters. С тех пор конфликт усугублялся и разросся до масштабов ЕС. Ещё до того, как занять президентский пост, Макрон угрожал Польше тем, что будет добиваться введения санкций из-за её несоответствия европейскому курсу.

Главные претензии французского лидера тогда были связаны с миграционной и социальной политикой польских властей. Отдельные дискуссии до сих пор идут по вопросам предпринятой руководством страны судебной реформы, которая, по мнению не только Парижа, но и Брюсселя, нарушает европейское законодательство и принцип верховенства права. Партнёры Польши по ЕС обвиняют её в попытке «подмять» под себя судопроизводство и установить контроль над судьями. В Варшаве же заявляют, что цель реформы — борьба с коррупцией.

Вопросы экологии и изменения климата — те проблемы, которые сравнительно недавно появились в отношениях Польши с Францией и с Евросоюзом в целом. Так в 2019 году Варшава стала единственной столицей в ЕС, которая отказалась подписать «Зелёное соглашение», активно продвигаемое Макроном. Также поляки крайне негативно относятся к инициативе об углеродной нейтральности — приведению показателей выброса углекислого газа к минимальным значениям и использованию специальных механизмов их компенсации. Такая мера предусматривает полное реформирование системы электрообеспечения. Страны Евросоюза намерены достичь цели к 2050 году. Но поляки не готовы к изменениям в своей системе.

Польша и Франция по-разному видят и обеспечение безопасности ЕС: в Варшаве упрекают Париж в том, что он не довёл выплаты в бюджет НАТО до 2% ВВП в соответствии с требованиями США. По мнению поляков, именно Вашингтон может обеспечить безопасность Евросоюза, но в западноевропейских странах выступают за усиление самостоятельности. Так, Макрон в 2018 году впервые озвучил свою инициативу по продвижению единых европейских сил (PESCO), которые, по его мнению, необходимы из-за того, что Старый Свет «больше не может так серьёзно надеяться на США». Соответственно, предложение французского лидера о сближении ЕС с Россией было воспринято Варшавой негативно.

Анджей Дуда Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После выхода Великобритании из состава Евросоюза, роль Польши в объединении потенциально возрастает. Страна входит в топ-5 государств-членов ЕС по численности населения и в топ-10 — по объёму ВВП. Тот факт, что её позиция по многим вопросам сильно расходится с официальной линией Евросоюза, может негативно сказаться на перспективах развития объединения. Это понимают не только в Брюсселе, но и в Париже. Как отмечает в своей статье программный координатор европейского аналитического центра European Council on Foreign relations Павел Зерка, Макрон, вероятно, в ходе визита попробует найти путь вовлечения Польши в «Зелёную сделку» и перетянуть её на свою сторону при обсуждении бюджета ЕС на 2021-2027 годы — пункт о сокращении расходов на оборону широко критикуется в Варшаве. Также французский президент может предложить полякам углубление инвестиционного сотрудничества.

Польские власти, по мнению Зерка, могут использовать визит во внутриполитических целях. В мае 2020 года в стране пройдут президентские выборы, и Дуде нужны дополнительные очки перед стартом избирательной кампании. Эксперт не исключает жёсткого столкновения между президентами по вопросу судебной реформы, которую лидер Польши презентует как защиту национальных интересов страны. Макрон же в таком случае, вместо попытки решить проблемы в отношениях мирно, может усилить конфронтацию Парижа и Варшавы. И даже сократить присутствие французских компаний в Польше.