https://static.news.ru/photo/42fd5bb6-4fef-11ea-98ea-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о двух сценариях, по которым могут развиваться дальнейшие отношения между европейскими странами и Россией.

Согласно первому варианту, Европа может ужесточить свои действия в отношении Москвы и продолжать наращивать давление. По мнению французского лидера, это не самый лучший путь, поскольку санкционная политика создала проблемы не только России, но и Европе.

Второй вариант состоит в том, чтобы расширить диалог с РФ, но при этом не отступать от европейских ценностей и сохранить своё влияние. Макрон считает такой сценарий более приемлемым, отмечая, что Россия является важным соседом и потенциальным партнёром Европы в сфере безопасности.

Президент Франции полагает, что в развитии диалога заинтересована и Москва. По его мнению, партнёрство с Европой для России предпочтительнее, нежели с Китаем, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что Макрон заявил о невозможности заблокировать Россию. При этом он отметил, что не призывает к отмене санкций, а лишь констатирует их неэффективность.