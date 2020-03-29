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Французский президент Эммануэль Макрон посетовал, что итальянцы заметили гуманитарную помощь России и Китая, а не то, как Франция и Германия передали страдающей от коронавируса Италии два миллиона масок и десятки тысяч медицинских халатов.

О китайской или российской помощи много говорят, <...> мы не должны допускать опьянения от того, что делают наши международные партнеры и конкуренты, — цитирует президента France 24.

Макрон призвал европейцев к солидарности в борьбе с пандемией. Президент назвал европейское сообщество сильным, «потому что это так», и заявил, что не желает видеть ЕС эгоистичным и разделённым.

Как писал NEWS.ru, российское Минобороны направило в Италию несколько военных самолётов со специалистами войск РХБЗ и полевыми лабораториями. Военврачи должны помочь итальянским медикам, которые на успевают лечить заболевших.

Италия — второй после США очаг коронавирусной инфекции в мире. Число заболевших в стране превысило 92,4 тысячи человек, более 10 тысяч пациентов погибли.