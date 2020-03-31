Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Санитарно-медицинское агентство Sante publique France получит €4 млрд для закупки хирургических масок и аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

В ходе посещения фабрики, занимающейся производством масок, лидер республики подчеркнул важность их создания во Франции. Политик заявил, что производство большего числа этих товаров медицинского назначения является приоритетом властей.

Цель — к концу года достичь полной независимости в этой сфере, — пояснил Макрон.

По его словам, стране еженедельно необходимы по меньшей мере 40 млн масок, текущее внутреннее производство и запасы не могут обеспечить такое количество, передаёт Reuters.

Штраф за нарушение правил изоляции во Франции составляет €200, писал NEWS.ru.

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