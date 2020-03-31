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Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Чехии перевалило за отметку в 3 тысячи человек. Правительство заявило о планах начать снимать затрагивающие общественную жизнь ограничения после пасхальных каникул, если ситуация будет находиться под контролем.

В республике скончались 24 человека, заражённых COVID-19. В госпиталях находится 291 пациент, из них 64 — в отделениях интенсивной терапии. В стране проведены более 48 тысяч тестов на наличие коронавируса...