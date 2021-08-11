Макрон объяснил жёсткие коронавирусные ограничения во Франции

Ситуация с коронавирусом во Франции ухудшается. У властей не было другого выбора, кроме как ввести новые ограничения. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире телеканала BFMTV, комментируя введение санитарных пропусков в стране.

По его словам, вызванный пандемией коронавируса кризис ещё не пройден. Макрон отметил, что высокая заболеваемость зафиксирована на Антильских островах, в Гваделупе и на Мартинике. Показатель заболеваемости на этих территориях составляет 1850 случаев на 100 тысяч жителей. При этом на этих территориях низкий уровень иммунизации населения.

Мы отдаём отчёт в ограничениях, но у нас не было другого выбора, — подчеркнул глава государства.

Ранее Власти Франции приняли решение о введении санитарных пропусков для жителей страны и иностранцев. Они понадобятся для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, театральных и концертных залов, а также для авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния. Аргументом правительства в пользу подобных мер послужило то, что таким образом темпы вакцинации среди населения ускорятся и четвёртая волна пандемии коронавируса будет сдержана.

Некоторые французы поддержали инициативу, отмечая, что если она «поможет вернуться к прежней жизни», то они с радостью примут её. Однако решение властей устроило далеко не всех: вот уже несколько недель люди выходят на улицы городов, тем самым высказываясь против санитарных пропусков и призывая к бойкоту. Не исключено, что забастовки будут продолжаться и дальше.