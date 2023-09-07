Макрон обозначил позицию по участию спортсменов России на ОИ-2024 в Париже Макрон выступил против политизации темы участия атлетов РФ на Олимпиаде в Париже

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Вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже не должен политизироваться, заявил в интервью спортивному изданию L’Equipe президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что полностью доверяет в данном вопросе президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

Эта тема не должна быть политизирована. Я хочу, чтобы олимпийские круги приняли осознанное решение, и я полностью доверяю Томасу Баху, — сказал Макрон.

Говоря о предположительном влиянии властей РФ на некоторых спортсменов, президент Франции отметил, что МОК должен разобраться в этом вопросе и «высказать свое мнение». При этом принятое решение «должно быть понято украинцами», подчеркнул Макрон, добавив, что «страна-хозяйка не должна решать, что делать комитету».

Он также отметил, что «на Играх в Париже не может быть российского флага», но указал на существование «реального вопроса», который предстоит решить олимпийскому миру — «какое место отвести тем российским спортсменам, которые готовились всю жизнь».

Международный олимпийский комитет ранее принял решение о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже в качестве «команды беженцев». Россияне выступят в нейтральном статусе и под флагом комитета. При этом депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что выступающих без флага и гимна российских спортсменов нельзя называть предателями, если они, участвуя в нейтральном статусе, не выступали с критикой РФ и не подписывали никаких документов.