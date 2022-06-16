Макрон не исключил визита в Россию Макрон допустил возможность визита в Москву

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности своего визита в Москву. Для этого требуются некоторые условия, отметил он в беседе с телеканалом TF1.

Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина, — подчеркнул глава Пятой республики.

Макрон, который 16 июня посетил Киев, также ещё раз указал на свою уверенность в необходимости продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон в Киеве заявил: он не планирует проводить телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Пока нет предметов для обсуждения, чтобы звонить в Москву, отметил он. Тем не менее французский лидер не исключил такой возможности в будущем.