Макрон: «Мы не признаём избрание Лукашенко»

https://static.news.ru/photo/0e1530e8-01b7-11eb-966f-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Emmanuel Macron/facebook.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не признаёт переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии.

Мы не признаём избрание Лукашенко, поэтому мы не признаём его статус избранного президента, — подчеркнул французский лидер на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе.

Макрон выступил за введение санкций в отношении Лукашенко, передаёт РИА Новости.

Выборы главы государства состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Лукашенко вступил в должность президента и принёс присягу. Однако инаугурация лишь усилила протесты в стране, а целый ряд стран Запада отказались признавать политика легитимным главой государства, некоторые объявили о подготовке санкций против республики. В частности, ЕС объявил, что инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности и ведёт к углублению кризиса в Белоруссии.