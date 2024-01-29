«Мафию необходимо уничтожить»: французский политик призвал развалить ЕС Политик из Франции Филиппо: ЕС надо уничтожить за давление на Венгрию по Украине

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Европейский союз необходимо уничтожить за давление на Венгрию в вопросе финансирования Украины, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Twitter (X). По его словам, объединение использует преступные бандитские методы.

Шантаж и угрозы. Эту мафию необходимо уничтожить! — написал политик.

Ранее Филиппо заявлял, что Франции нужно выйти из Евросоюза ради спасения сельского хозяйства. По его словам, Еврокомиссия совершила провокацию в самый разгар протестов фермеров, объявив планы об ускоренном принятии соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Он убежден в необходимости «уничтожить» ЕС, до того как организация «разрушит» его страну.

До этого лидер «Патриотов» назвал резолюцию Европарламента с критикой Венгрии безумием, а политику Евросоюза — диктаторской. Он отметил, что Брюссель пытается манипулировать теми странами-членами, которые действуют в соответствии с национальными интересами. Филиппо также в очередной раз призвал власти Пятой республики выйти из ЕС.

В середине января ЕП принял резолюцию с критикой Венгрии, обвинив ее в «систематическом подрыве основополагающих ценностей» Евросоюза. Там призвали провести расследование на основе устава ЕС. Его результатом может стать лишение Будапешта права голоса в Сообществе.