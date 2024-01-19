Французский политик назвал безумием резолюцию Европарламента по Венгрии Лидер «Патриотов» Филиппо: резолюция Европарламента с критикой Венгрии безумна

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Резолюция Европарламента с критикой Венгрии является безумием, а политика Евросоюза стала диктаторской, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Twitter (X). Политик отметил, что Брюссель пытается манипулировать теми странами-членами, которые действуют в соответствии с национальными интересами. Филиппо призвал власти Пятой республики выйти из ЕС.

Невероятное безумие. Вчера Европарламент показал, какой бесчестной диктатурой является ЕС, ее необходимо уничтожить как можно скорее. Европарламент проголосовал за резолюцию, которая ведет к тому, чтобы Венгрия больше не получала европейские средства, поскольку это государство осмелилось принять закон о «национальном суверенитете» против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО, — написал он.

Ранее Европарламент принял резолюцию с критикой Венгрии, обвинив ее в «систематическом подрыве основополагающих ценностей» Евросоюза. В ЕП призвали провести расследование на основе устава ЕС. Его результатом может стать лишение Будапешта права голоса в Сообществе.

Президент Венгрии Каталин Новак ранее заявила, что международное сообщество сможет добиться урегулирования конфликта на Украине только при наличии диалога с Россией. По ее мнению, поиск пути к миру — это сложная задача и успеха можно достичь только через переговоры с обеими сторонами, включая Москву.

1 февраля страны — члены ЕС обсудят вопрос выделения помощи Украине. На предыдущем, декабрьском совещании премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал инициативу Брюсселя выделить Киеву €50 млрд.