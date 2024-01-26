Французский политик призвал уничтожить Евросоюз Филиппо призвал «уничтожить» ЕС ради спасения сельского хозяйства Франции

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Франции нужно выйти из Евросоюза ради спасения сельского хозяйства, написал в соцсети Twitter (X) лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, Еврокомиссия совершила провокацию в самый разгар протестов фермеров, объявив планы об ускоренном принятии соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Он убежден в необходимости «уничтожить» ЕС, до того как организация «разрушит» его страну.

В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР, которое убьет наше сельское хозяйство! Она вполне может это сделать, — написал он.

В январе порядка 250 французских фермеров заблокировали автотрассу А64 между Тулузой и Байонной в обоих направлениях в знак протеста против политики правительства и недостаточного уважения к их профессии. Они раскритиковали политику правительства в области сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

Французский депутат Эммануэль Таше де ла Пажери ранее высказал недовольство ростом импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам парламентария, решение правительства Франции противоречит политике, направленной на восстановление продовольственного суверенитета. Депутат призвал власти решить данную проблему.