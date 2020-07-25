Мадрид намерен убедить Лондон не вводить карантин для граждан Испании

https://static.news.ru/photo/426b7a50-cf62-11ea-9588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая сообщила о том, что правительство страны намерено убедить Лондон не вводить обязательный карантин для граждан, которые прибыли с Балеарских и Канарских островов.

Сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы добиться, чтобы британские власти могли исключить из карантинных мер Балеарские и Канарские острова, <...> принимая во внимание эпидемиологические данные на Балеарских и Канарских островах, которые намного ниже эпидемиологических данных в Соединенном Королевстве, — цитирует её ТАСС.

В Великобритании вновь начал действовать двухнедельный карантин. Его обязаны будут соблюдать все граждане, которые вернулись из Испании. Данная мера была введена с 00:00 (02:00 по московскому времени) 26 июля.

Однако в Испании на это решение отреагировали неоднозначно. Так, Гонсалес Лая подчеркнула, что Испания является безопасной страной, а повторные вспышки встречаются в королевстве не чаще, чем в других государствах.

Испания одна из тех стран, которая не стала закрывать границы во время пандемии коронавируса. Пресс-службе испанского МИД сообщила о том, что ситуация с распространением COVID-19 находится под полным контролем.

Как информировал NEWS.ru, Барселона рассчитывает возобновить приём туристов из России осенью текущего года. Об этом сообщил советник по туризму и творческим промыслам администрации каталонской столицы Шавьер Марсе.