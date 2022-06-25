Минобороны РФ: львовский батальон ВСУ отказался отправляться в Донбасс

Фото: МО Украины

Батальон территориальной обороны ВСУ во Львове отказался выезжать в Донбасс для участия в боевых действиях. Украинские военные отказались выполнять поставленную задачу, сославшись на отсутствие тяжёлого вооружения и наличие необученных резервистов, рассказал в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжёлого вооружения, — заявил он.

Конашенков также сообщил, что украинские войска продолжают нести значительные потери в ходе спецоперации. Так, в районе Николаева за прошедшие сутки уничтожены свыше 300 военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников, 35 единиц тяжёлого вооружения. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии в Донецком направлении уничтожено более 780 военных, восемь танков и другой бронированной техники, орудия, миномёты и спецавтомобили.

Ранее военкор Семён Пехов сообщил, что остатки группировки ВСУ, разгромленной в котле в районе населённых пунктов Горское и Золотое, пытаются вырваться из окружения. При этом украинским военным приходится идти через собственные минные поля, где они массово подрываются.