Лукашенко попросил власти Польши пропустить беженцев в Германию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Польши с просьбой пропустить мигрантов, находящихся на границе, в Германию, сообщает ТАСС. По его словам, в этом случае миграционный кризис будет решён. Глава республики 26 ноября прибыл на белорусско-польскую границу. Он назвал поляков «обезумевшими», а беженцам пообещал не политизировать их проблемы и не мешать желанию двигаться на Запад.

Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это всё поляки, — сказал Лукашенко.

Выступая перед беженцами рядом с пунктом пропуска «Брузги», он призвал поляков «образумить» своих политиков, так как люди с той стороны (Польши) «обезумили». Мигрантам президент пообещал не «играть и не делать политику на их судьбах", а также не отправлять их насильно назад домой. При этом, Белоруссия, по его словам, не будет препятствовать их желанию идти на Запад.

В то же время белорусский лидер заверил, что не станет повышать напряжённость в отношениях с Польшей ради создания гуманитарного коридора для прохода мигрантов в Германию.

Ранее глава МВД Латвии Мария Голубева заявила о необходимости ужесточить санкции против Лукашенко. По её словам, на подобные меры нужно пойти из-за того, что именно президент Белоруссии организовал искусственный поток мигрантов.

До этого пограничная служба Польши заявила о новых попытках мигрантов прорваться через польско-белорусскую границу. Группа агрессивных беженцев форсировала границу на участках, охраняемых силовиками в Дубичах Церкевных и Мельнике.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.