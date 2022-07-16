ЛНР: ВСУ принудительно эвакуируют жителей ДНР в Днепропетровск

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил, что ВСУ принудительно эвакуируют жителей с подконтрольных им Краматорского и Славянского районов в Днепропетровск. По его словам, люди хотели бы остаться в своих домах, но ВСУ не по желанию людей эвакуирует местное население, пишет ТАСС.

Принудительно — это значит насильственно заставляют покидать свои дома и ведут в сборочные пункты, откуда людей потом перевозят в Днепропетровск, а из Днепропетровска уже расселяют через фильтрационные лагеря в западные районы Украины, — сообщил Киселёв.

По словам представителя ЛНР, самое главное для украинских военных — это чтобы в указанных районах не было людей. Они, считает Киселёв, разграбят эти дома, а затем организуют «тактическое отступление».

А в дальнейшем они уничтожат эти населенные пункты и перевалят всю вину на российские подразделения, что якобы они все уничтожили, — подытожил помощник министра внутренних дел.

Вместе с жителями вышеуказанных районов Нацполиция силой эвакуирует людей из Артёмовска, Краматорска, Северска, Славянска, Соледара.

Ранее украинские власти предложили принять закон о принудительной депортации мирного населения. В частности, речь шла о принудительном выселении жителей Лисичанска.