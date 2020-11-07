ЛНР обвинила Украину в нарушении договорённостей по отводу сил

https://static.news.ru/photo/6c242b20-20f8-11eb-a351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

В самопровозглашённой Луганской народной республике обвинили украинских силовиков в нарушении договорённостей по отводу сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе.

Как заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий, Народная милиция зафиксировала активность украинских силовиков на оставленных ранее ими позициях.

Военнослужащих 30-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), в частности, заметили в районе частично подконтрольного Киеву населённого пункта Золотое. По словам Осадчего, подобные нарушения носят систематический характер.

С начала действия комплекса дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, с 27 июля, миссия ОБСЕ зафиксировала 35 фактов присутствия военнослужащих ВСУ на ранее оставленных позициях в районе населённого пункта Золотое, — цитирует Осадчего РИА Новости.

Рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в 2016 году. Отвод сил в районе населённых пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. При этом в Донецкой и Луганской народных республиках неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого.

В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом, который завершили к концу ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил результаты перемирия в Донбассе.