Литва рассказала о нелегалах-россиянах из Белоруссии

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Суд немецкого города Киля приговорил 84-летнего пенсионера к 14 месяцам испытательного сроказа хранение в доме танка «Пантера» времён Второй мировой войны и другого вооружения. Об этом сообщает агентство DPA.

Следствие велось с 2015 года. Тогда в подвале у пожилого мужчины обнаружили танк, зенитную установку, торпеду, миномёт, стрелковое оружие и более тысячи патронов. Пенсионера признали виновным в незаконном хранении оружия,...