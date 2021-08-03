Литва рассказала о нелегалах-россиянах из Белоруссии
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:47, 04 августа 2021
borderФото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press
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В Литве рассказали о гражданах России среди нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну из Белоруссии. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. Литва намерена возвращать их обратно.
Вильнюс сейчас ведёт переговоры с представителем Москвы об их возвращении. При этом, две трети нелегалов, пересекающих белорусско-литовскую границу, являются гражданами Ирака. С иракскими властями также ведутся переговоры по данному вопросу, — заявил Адоменас.
Дипломат добавил, что в Литве обладают доказательствами причастности Белоруссии к кризису с мигрантами.
Литовские пограничники в ночь на 3 августа выдворили силой в Белоруссию группу нелегальных мигрантов из Ирака и Камеруна. Против них применялись дубинки и электрошокеры. В Сети появилась видеозапись, на которой нелегалы жалуются на избиения со стороны литовских пограничников. Они рассказали, что у них отобрали телефоны и деньги.
МВД Литвы объявило, что 2 августа был выслан гражданин Камеруна, пытавшийся незаконно пересечь границу.
Минск считает бездоказательными обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании миграционного кризиса на границе с Литвой.