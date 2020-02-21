https://static.news.ru/photo/29fefca4-54af-11ea-9cde-fa163e074e61_660.jpg Фото: hwo/imageBROKER.com/Global Look Press

Недостаточное финансирование Европейским союзом транзитной схемы может затруднить проезд граждан России в Калининград через Литву. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Линас Линкявичюс.

Вильнюс добивается того, чтобы на эту программу из бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 год было выделено €215 млн. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о готовности Брюсселя выделить €139 млн, пишет BNS.

Глава МИДа отметил, что страна добросовестно реализует соглашение между Евросоюзом и Россией, принятое после вступления Литвы в ЕС. Дипломат подчеркнул, что сокращение доли финансовых перспектив «затруднит реализацию транзитной схемы», а именно поездки россиян в Калининград и обратно.

Ранее NEWS.ru писал, что в Литве была задержана корреспондентка телеканала «Звезда» Юлия Шатилова.