Недостаточное финансирование Европейским союзом транзитной схемы может затруднить проезд граждан России в Калининград через Литву. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Линас Линкявичюс.
Вильнюс добивается того, чтобы на эту программу из бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 год было выделено €215 млн. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о готовности Брюсселя выделить €139 млн,
Глава МИДа отметил, что страна добросовестно реализует соглашение между Евросоюзом и Россией, принятое после вступления Литвы в ЕС. Дипломат подчеркнул, что сокращение доли финансовых перспектив «затруднит реализацию транзитной схемы», а именно поездки россиян в Калининград и обратно.
Ранее NEWS.ru писал, что в Литве была задержана корреспондентка телеканала «Звезда» Юлия Шатилова.
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