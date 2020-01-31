В аэропорту Вильнюса задержали корреспондентку телеканала «Звезда» Юлию Шатилову.
Журналистка отправилась в Литву для работы над серией репортажей для итоговой информационной программы «Главное с Ольгой Беловой», сообщает Sputnik. Шатилова должна была рассказать зрителям канала о гражданах, которые подвергаются политическому преследованию за свою «симпатию» к РФ.
В аэропорт для прояснения ситуации прибыл российский консул. Телеканал «Звезда» потребовал от литовских властей официального обоснования причин задержания журналистки.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении переписать историю, писал NEWS.ru.
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