https://static.news.ru/photo/bc06d9de-440e-11ea-8eed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Вильнюса задержали корреспондентку телеканала «Звезда» Юлию Шатилову.

Журналистка отправилась в Литву для работы над серией репортажей для итоговой информационной программы «Главное с Ольгой Беловой», сообщает Sputnik. Шатилова должна была рассказать зрителям канала о гражданах, которые подвергаются политическому преследованию за свою «симпатию» к РФ.

В аэропорт для прояснения ситуации прибыл российский консул. Телеканал «Звезда» потребовал от литовских властей официального обоснования причин задержания журналистки.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении переписать историю, писал NEWS.ru.