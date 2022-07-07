Литва не согласится на зеленые коридоры для транзита грузов в Калининград Советник президента Литвы Скайсгирите: Вильнюс не согласится на выделенные трассы для транзита грузов в Калининград

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Литва не готова установить зеленые коридоры для транспортировки грузов через свою территорию в Калининград, заявила советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите в эфире национального радио LRT. Она подчеркнула, что задача Вильнюса — не только запретить транзит попавших под санкции товаров, но и контролировать транспортировку грузов в целом, так как это дело не Литвы и Калининграда, а Евросоюза и России.

Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории, — сказала Скайсгирите.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил договориться о создании коридора без возможности съезда с него на территорию Литовской Республики, «ограниченного, допустим, специальным забором, по которому можно будет проехать на автомобиле грузовом или легковом, на поезде». Также Алиханов предположил, что в качестве ответной меры на запрет транзита можно прекратить ввоз и вывоз товаров в Россию через страны Прибалтики.