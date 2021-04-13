Литовский пенсионер умер сразу после вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/39648ff6-4d6f-11eb-9e23-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В Литве пожилой мужчина умер в поликлинике сразу после получения второй дозы вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача поликлиники Лорету Венцкене.

По словам врача, смерть 78-летнего мужчины не связана с вакцинацией, однако инцидент будет подробно расследован.

Как рассказала Лорета Венцкене, мужчина после второй дозы вакцины чувствовал себя достаточно хорошо, однако затем у него появилась слабость. В результате прибывшие на место медики скорой помощи ничем не смогли ему помочь. Причину смерти установить до настоящего момента не удалось.

Думаю, что это не связано с вакциной, потому что нет симптомов... Ни тромбоэмболии, ни анафилактической реакции... Пациент, согласно амбулаторной карте, несколько лет ходит к врачу, заболеваний не зафиксировано, — сказала Венцкене.

В Литве за три месяца с начала вакцинации против коронавируса умерли 8 человек. Однако эти смерти не были связаны с применением вакцин. Такие данные приводит государственное агентство по контролю за лекарственными средствами.

Ранее компания Moderna оценила эффективность собственной вакцины. Об этом писал NEWS.ru.