Moderna оценила эффективность собственной вакцины

https://static.news.ru/photo/e36b88bc-5c36-11eb-b718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина компании Moderna от коронавируса сохраняет высокую эффективность спустя полгода после прививки. Уровень защиты от заражения составляет 90%, а защита от тяжёлых случаев заболевания превышает 95%. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном по итогам предварительных клинических испытаний.

Эти данные могут помочь Moderna получить полную лицензию на применение вакцины в США, сообщает РИА Новости. В настоящее время компании доступна только ограниченная лицензия.

Также компания ведёт испытания препарата для подростков 12–17 лет. В США в этих испытаниях принимают участие более 3 тысяч человек. В настоящее время готовятся испытания вакцины для детей от 6 месяцев до 11 лет.

Кроме того, компания располагает данными о повышении уровня антител после использования дополнительных доз вакцины для лечения отдельных штаммов COVID-19.

По словам представителей компании, Moderna сделает столько вариантов препарата, сколько будет необходимо для взятия пандемии под контроль.

Ранее стало известно, что Израиль с 23 мая начнёт пускать ограниченное число путешественников с прививкой от коронавируса в составе туристических групп. Об этом писал NEWS.ru.