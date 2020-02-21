Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Соглашения по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы не было одобрено. Двухдневный экстренный саммит закончился безрезультатно.

Саммит закончился, сделка не достигнута, — сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества.

Главы государств и правительство Евросоюза не смогли договориться.

С 2021 года бюджет ЕС в результате выхода Великобритании потеряет €11 млрд ежегодных платежей, поскольку эта страна была вторым после Германии чистым донором сообщества. Теперь парламентарии должны увеличить нагрузку на другие страны-доноры и уменьшить дотации тем странам, которые их получают.

Как писал NEWS.ru, проект бюджета Евросоюза претерпел сокращения. Глава Европарламента Давид Сассоли назвал проект семилетнего бюджета Евросоюза на 2021–2027 годы неприемлемым.

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