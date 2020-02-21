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Стоимость энергетических ресурсов на Украине выросла бы в три или четыре раза, если бы правительству не удалось заключить контракт на транзит российского газа. Такое мнение высказал премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Существовал серьёзный риск, что мы потеряем этот транзит. Это привело бы к подорожанию энергетических ресурсов для предприятий и граждан и существенно ударило бы по экономике страны, — заявил политик, выступая...