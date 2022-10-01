Le Monde: Франция хочет передать Украине до 12 самоходок CAESAR

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Самоходная артиллерийская установка CAESAR

Франция планирует передать Украине от 6 до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании, сообщает Le Monde, ссылаясь на источники. Согласно газете, кроме CAESAR Франция уже поставила Украине разную бронетехнику, ПТРК Milan, зенитно-ракетные комплексы Mistral, снаряжение и боеприпасы «всех калибров».

По нашим данным, Франция готовится поставить на Украину новую партию установок CAESAR, взятых из заказа, предназначавшегося Дании. Они могут поставить от 6 до 12 гаубиц из 15, запрошенных Киевом, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что французские власти до конца 2022 года планируют начать пятинедельный курс подготовки солдат ВСУ на территории Польши. Отмечалось, что подготовительную миссию украинских военных согласовал Евросоюз. Генштаб французского военного ведомства попросил ускорить процесс подготовки бойцов ВСУ.

Как заявил накануне советник главы американского государства по национальной безопасности Джейк Салливан, США не исключают возможность поставок танков Украине. При этом он подчеркнул, что в настоящее время Вашингтон не готов объявить о подобной помощи.