Латвия приостановила железнодорожный транзит белорусских военных грузов к своим морским портам на Балтике, сообщает новостной портал DELFI со ссылкой на латвийское министерство сообщения. В ведомстве подчеркнули, что соглашение между Ригой и Минском о прямых перевозках было подписано в 1994 году — до вступления страны в Евросоюз и НАТО. Теперь же оно якобы противоречит правовыми нормами этих международных организаций.
С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты, — говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Латвии также в целом пересматривает двусторонние отношения с Россией и Беларусью в контексте украинского кризиса.