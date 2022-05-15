Латвия приостановила железнодорожный транзит белорусских военных грузов к своим морским портам на Балтике, сообщает новостной портал DELFI со ссылкой на латвийское министерство сообщения. В ведомстве подчеркнули, что соглашение между Ригой и Минском о прямых перевозках было подписано в 1994 году — до вступления страны в Евросоюз и НАТО. Теперь же оно якобы противоречит правовыми нормами этих международных организаций.