Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти Латвии не стали признавать экс-кандидата на пост президента Белоруссии и главного противника Александра Лукашенко Светлану Тихановскую победителем голосования. Об этом 19 августа сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что для признания Тихановской победителем необходимо, чтобы были обнародованы реальные результаты выборов. Пока же, без предъявления цифр, данные о фальсификациях остаются только новостями.

По словам Ринкевича, латвийский МИД озадачен тем, что многие страны предпочитают обсуждать белорусское досье не с Минском, а с Москвой. Как сказал министр, эту логику можно понять, однако решение белорусских проблем сосредоточено в самой республике, а не в других государствах, передаёт «Политика сегодня».

Быстрого решения этих проблем найти не получится. А внешнего решения быть не может. Только белорусское общество способно его выработать, — приводит слова Ринкевича информагентство LETA.

На территории Белоруссии масштабные протесты начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Тихановская.

Для разгона протестующих полиция использовала водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. На данный момент известно, что во время митингов сотни человек пострадали, 120 из них — сотрудники силовых ведомств. По имеющимся сведениям, три человека погибли.

Как ранее писал NEWS.ru, Тихановская в очередном онлайн-видеообращении призвала европейских лидеров не признавать прошедшие в стране выборы.