Латвия на год запретила вещание российского телеканала

https://static.news.ru/photo/de5163de-69fa-11eb-bf29-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) приостановил на год ретрансляцию вещающего для международной аудитории российского телеканала «Россия-РТР».

Глава медийного регулятора Иварс Аболиньш объявил об этом решении в Twitter.

Мы защищали, защищаем и продолжим защищать своё информационное пространство. NEPLP утром принял решение с 15 февраля на год запретить ретрансляцию «Россия-РТР» на латвийской территории, — написал Аболиньш.

MÄs savu informatÄ«vo telpu aizsargÄjÄm, aizsargÄjam un aizsargÄsim.



NEPLP Å¡orÄ«t pieÅÄma lÄmumu no 15.februÄra uz gadu aizliegt RTR Rossija retranslÄciju Latvijas teritorijÄ. — Ivars ÄboliÅÅ¡ (@Ivars_Abolins) February 8, 2021

Претензии к российскому телеканалу у NEPLP появились в июле 2020 года. Регулятор увидел нарушение латвийского закона о СМИ в одном из выпусков передачи «60 минут», посвящённом обсуждению ситуации на Украине. По мнению NEPLP, программа возбуждала ненависть.

Ранее стало известно, что крупнейший латвийский кабельный оператор Tet принял решение об отказе от ретрансляции пяти российских телеканалов — «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия», «Киномикс» и Первого балтийского канала (ПБК). В компании это решение объяснили неуверенностью в праве на представление телеканалов и опасениями по поводу несоблюдения санкционного режима. Каналы будут заменены на LTV7, «1+2», «3+», «Мир», TVCi, «Дождь», UATV, «Здоровое ТВ», Eureka HD, «Пятница», Current Time, TV21, передавал NEWS.ru.