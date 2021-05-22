Латвийская компания AirBaltic отказалась от полётов над Белоруссией

https://static.news.ru/photo/77376308-bc5f-11eb-9feb-96000091f725_660.jpg Фото: airbaltic.com

Авиакомпания AirBaltic (Латвия) решила прекратить полёты над территорией Белоруссии. Это произошло после того, как в Минске был экстренно посажен якобы заминированный самолёт, после чего в местном аэропорту сотрудники милиции задержали основателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в стране экстремистским, Романа Протасевича. Об этом в разговоре с журналистами сообщил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс, передаёт портал Delfi.

По его словам, национальная латвийская авиакомпания постоянно следит за безопасностью в воздушном пространстве разных государств. В связи с инцидентом AirBaltic решила не летать над Белоруссией.

Решение приняли после вынужденной посадки в Минске самолёта Ryanair и задержания белорусскими силовиками Протасевича. Ситуация является неординарной. Она рождает множество вопросов о безопасности полётов в воздушном пространстве, — подчеркнул министр.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске является неприемлемым. Политик в Twitter предположил, что одной из ответных мер Евросоюза может стать запрет на посадку в ЕС самолётов белорусской национальной авиакомпании «Белавиа».