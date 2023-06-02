Ламы сбежали из цирка и парализовали движение поездов В Вене сбежавшие из цирка ламы нарушили движение поездов

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В австрийской Вене несколько лам сбежали из цирка и вышли на прогулку на железнодорожные пути, сообщается в Twitter железнодорожной компании ÖBB. В результате произошедшего встали поезда. Спустя некоторое время животных удалось поймать и отвести обратно в цирк. В Сети появились кадры с моментом, как ламы разгуливают по путям.

Никаких драм из-за лам! Забавный повод для небольшого перебоя в работе городских электричек: ламы на путях. Сейчас они уже снова в безопасности в своем цирке! — говорится в сообщении ж/д компании.

По словам представителя компании, движение было заблокировано на этом участке на 20 минут. Полицейским, сотрудникам ж/д компании и работникам цирка вскоре удалось поймать всех лам.

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