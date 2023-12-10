«Кулинарный вундеркинд» из Аргентины умер в возрасте 24 лет «Кулинарный вундеркинд» шеф-повар Иен Д`Анджело умер в 24 года в Аргентине

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Шеф-повар Иен Д`Анджело из Аргентины найден мертвым в своем доме в Касеросе, сообщает Clarín. Мужчине, которого прозвали «кулинарным вундеркиндом» после участия в нескольких популярных кулинарных телешоу, было 24 года.

Д’Анджело в понедельник не вышел на работу и перестал отвечать на сообщения. Друзья повара отправилась к нему домой, где обнаружили тело без признаков жизни. По предварительным данным, мужчина умер от сердечного приступа. Он стал известен благодаря своим выступлениями в таких популярных телешоу, как «El gran premio de la cocina» и «Мастершеф».

Ранее жительница Санкт-Петербурга получила травмы во время участия в кулинарном шоу. Инцидент произошел 8 декабря в 13:30 в школе кулинарии на набережной реки Мойки, где происходило мероприятие. По словам пострадавшей, бармен разлил на стол слишком большое количество жидкого азота. Часть вещества попала на тело женщины. У петербурженки диагностировали химические ожоги.

До этого стало известно, что американский актер Ричард Раундтри, известный зрителю по главной роли в фильмах про детектива Шафта, скончался на 82-м году жизни. Причина смерти не уточняется, но известно, что Раундтри в течение 30 лет боролся с раком поджелудочной железы.