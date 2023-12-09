Выступление на шоу завершилось для россиянки химическими ожогами Женщина получила ожоги жидким азотом на кулинарном шоу в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга обожглась жидким азотом во время участия в кулинарном шоу, сообщает 78.RU. 39-летняя россиянка сразу же обратилась в травмпункт.

Инцидент произошел 8 декабря в 13:30 в школе кулинарии на набережной реки Мойки, где происходило кулинарное шоу. По словам пострадавшей, бармен разлил на стол слишком большое количество жидкого азота. Часть вещества попала на тело женщины. У петербурженки диагностировали химические ожоги.

Ранее у бразильского рэп-исполнителя Djonga (настоящее имя — Густаво Перейра Маркес) загорелись шорты во время выступления на сцене, видеозапись с концерта появилась в Сети. На кадрах видно, как артист проходит мимо пиротехнической установки, она срабатывает, и огонь моментально перекидывается на одежду музыканта.

До этого во время фаер-шоу, которое устроил житель города Миасса Челябинской области, одна из горящих покрышек улетела в зрителей и попала в женщину. Уточнялось, что артист в ходе представления раскручивал вокруг себя горящие шины, прикрепленные к цепям. Инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

В сентябре во время проведения пиротехнического шоу в Москве салют полетел в сторону зрителей. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. Как было установлено позднее, одна из пушек, которая должна была стрелять вверх, наклонилась, что и стало причиной ЧП.