На Урале горящая шина попала в женщину во время фаер-шоу

Сотрудники полиции в городе Миасс Челябинской области начали проверку по факту инцидента, произошедшего во время огненного шоу, пишет РИА Новости. Уточняется, что неизвестный мужчина устроил огненное представление, в ходе которого он раскручивал вокруг себя горящие шины, прикреплённые к цепям. Однако во время выступления одна из покрышек улетела в зрителей, попав в женщину.

Полиция в Миассе данное происшествие зарегистрировала. По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

При этом в правоохранительных органах не уточнили, пострадал ли кто-то ещё во время инцидента.

Накануне в подмосковной Барвихе загорелась резиденция губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Возгорание произошло на крыше здания. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, в результате инцидента никто не пострадал.