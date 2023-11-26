Бразильский рэпер загорелся во время своего выступления Bild: у рэпера Djonga загорелись шорты во время выступления

Фото: Igor Do Vale\Zuma\TASS

Djonga

У бразильского рэп-исполнителя Djonga (настоящее имя — Густаво Перейра Маркес) загорелись шорты во время выступления на сцене, видеозапись с концерта публикует Telegram-канал «Bild на русском». На кадрах видно, как артист проходит мимо пиротехнической установки, она срабатывает, и огонь моментально перекидывается на одежду музыканта.

Примечательно, что сам Маркес не сразу заметил, что его одежда полыхает. Увидев огонь, рэпер быстро снял с себя шорты, а пламя погасили подбежавшие люди.

В прошлом году в Феодосии 35-летний танцор фаер-шоу загорелся во время своего представления. Причиной происшествия стал некачественный керосин. Мужчина показывал публике трюк с выдыханием огня, когда пламя перекинулось на его лицо и тело. Молодого человека сразу же подбежали тушить зрители, кто-то из публики вызвал скорую помощь. Артист получил ожоги лица и тела.

До этого во время фаер-шоу, которое устроил житель города Миасса Челябинской области, одна из горящих покрышек улетела в зрителей и попала в женщину. Уточнялось, что артист в ходе представления раскручивал вокруг себя горящие шины, прикрепленные к цепям. Тогда этим инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.