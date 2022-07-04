Танцор фаер-шоу загорелся, показывая номер в Феодосии

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Фаер-шоу (шоу с огнём)

В Феодосии 35-летний танцор фаер-шоу Григорий загорелся во время своего представления, передает Telegram-канал «Mash на волне». Причиной инцидента стал некачественный керосин.

Мужчина показывал публике трюк с выдыханием огня, когда пламя перекинулось на его лицо и тело. Молодого человека сразу же подбежали тушить зрители, кто-то из публики вызвал скорую помощь.

В настоящее время Григорий находится в больнице, врачи характеризуют его состояние как стабильно тяжелое. У него диагностировали ожоги лица и тела.

Ранее на Урале горящая шина попала в женщину во время фаер-шоу. Виновником инцидента стал неизвестный мужчина, устроивший представление с огнем: он раскручивал на цепях горящие покрышки.