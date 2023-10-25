Умер актер из «Отчаянных домохозяек» и «Шафта» Умер актер из «Отчаянных домохозяек» и «Шафта» Ричард Раундтри

Фото: Tijana Martin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский актер Ричард Раундтри, известный зрителю по главной роли в фильмах про детектива Шафта, скончался на 82-м году жизни, сообщает Variety со ссылкой на менеджера артиста. Причина смерти не уточняется, но известно, что Раундтри в течение 30 лет боролся с раком поджелудочной железы.

Друзья и коллеги Раундтри публично приносят соболезнования его близким. Звезда Голливуда Сэмюэл Л. Джексон, с которым он играл в ремейке «Шафта» в 2019 году, заявил, что эта смерть оставит глубокую дыру в его сердце.

Онкологическое заболевание у актера диагностировали в 1993 году. Он пережил несколько операций по удалению опухолей, но у него случались и рецидивы. Раундтри называл свою болезнь неожиданным благословением. Однажды он встретился со стюардессой, которая поблагодарила его за спасение супруга. Оказалось, что ее муж прочитал историю актера и решил пойти на обследование, что помогло выявить у него болезнь на ранней стадии.

Ранее в США скончался звезда фильмов «Рокки» Берт Янг. Американский актер сыграл друга и шурина боксера Поли Пеннино в шести фильмах франшизы. В 1977 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». Янга не стало в возрасте 83 лет.