Звезда фильмов «Рокки» Берт Янг умер в возрасте 83 лет NYT: звезда фильмов о Рокки Бальбоа Берт Янг умер в США в возрасте 83 лет

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Берт Янг

Американский актер итальянского происхождения Берт Янг умер 8 октября в Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет, сообщает газета New York Times. Артист наиболее известен ролью Поли Пеннино, друга и шурина боксера Рокки Бальбоа в шести фильмах франшизы.

Смерть Янга подтвердила дочь Анн Морея Штайнгизер, не уточнившая причин. За исполнение роли Пеннино в первой части в 1977 году актера номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». Янг также был художником, работы которого выставлялись в галереях по всему миру. Несколько картин Янга показаны в сцене из «Рокки», когда Пеннино увольняют с мясокомбината.

Фото: United Artists/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актер играл роли «крутого голливудского парня» в таких фильмах, как «Китайский квартал» и «Однажды в Америке». Он запомнился зрителям также по сериалу «Клан Сопрано». Берт Янг родился 30 апреля 1940 года в Нью-Йорке. Имя, которое ему дали при рождении, было Джеральд Томмазо Делуиз. В 1950-х годах он служил в Корпусе морской пехоты США.

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