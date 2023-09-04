Кулеба заявил, что путь к переговорам с Россией лежит через поле боя

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Дмитрий Кулеба

Путь к переговорам с Россией лежит через поле боя, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках встречи послов в Вене. По его словам, конфликт в стране не может быть прекращен, если стороны просто начнут диалог.

Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны — не просто конфликты или территориальные споры. <...> Путь к дипломатии лежит через поле боя, — заявил Кулеба.

Заморозка конфликта даст России передышку, заявил украинский министр. По его словам, Москва воспользуется этой возможность, чтобы подготовить новую атаку.

Украине нужен справедливый мир, который соответствует формуле, предложенной президентом Владимиром Зеленским, добавил Кулеба. Она, по его словам, построена на территориальной целостности Украины и понятиях о границах, установленных в 1991 году.

4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность стать посредником в переговорах РФ и Украины. Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что глава республики всегда уделял большое внимание вопросу урегулирования украинского конфликта. При его посредничестве уже был достигнут определенный прогресс, однако Украина выбросила все проекты документов на свалку, указал президент.