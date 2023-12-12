Кулеба узнал вероятную позицию Венгрии по вступлению Украины в ЕС Кулеба: Венгрия не пойдет против вступления Украины в ЕС

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Венгрия не станет препятствовать Украине на пути вступления в Евросоюз, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба По его словам, которые приводит РИА Новости, такая угроза была снята после встречи дипломата с его венгерским коллегой Петером Сийярто.

Есть страна, которая хочет более медленный процесс вступления Украины в ЕС. Это Венгрия. Вчера по результатам моего разговора с министром иностранных дел Венгрии однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята. Он подтвердил, что вопрос совсем не в этом, — сказал Кулеба.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз не готов и не может принять в свои ряды Украину. Он указал, что на это есть несколько причин, одна из которых — коррумпированность страны. Более того, отметил политик, отчеты об условиях, которые выполнил Киев, являются ложью.

Тогда Орбан добавил, что он и его страна не будут способствовать «плохому решению» принять в ЕС Украину. В качестве еще одного минуса политик привел в пример богатый сельскохозяйственный сектор Украины. Орбан объяснил, что если открыть ему дорогу в систему Европы, то он разрушит ее «на следующий день», и последствия будут ужасными.