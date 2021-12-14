Кулеба подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал одной из стратегий внешнеполитической деятельности страны стремление войти в состав НАТО и ЕС. Эти планы исключают многовекторный и внеблоковый статус страны. Ключевым направлением внешней политики также Украины было названо обеспечение государственного суверенитета и возобновление её территориальной целостности, передаёт ТАСС.

Стратегия оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость, — приводит агентство слова министра.

Министр добавил, что одним из шести направлений стратегии является «продолжение курса на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО».

Ещё одним из векторов внешней политики Кулеба назвал «противодействие российской агрессии и привлечение России к юридической ответственности за преступления против Украины».

Ранее стало известно, что Кулеба провёл первый телефонный разговор с новой главой германского внешнеполитического ведомства Анналеной Бербок. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и «Северный поток — 2». Киевский дипломат пригласил немецкую коллегу посетить Киев в 2022 году.