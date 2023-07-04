Кулеба: одна из стран еще не начала обучение пилотов ВСУ на F-16

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Обучение украинских летчиков на истребителях F-16, которое должно было начаться в июне по обещанию одной из стран, откладывается, пишет «Украинская правда» со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. По его словам, причина заключается в ошибках при планировании.

В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться <...>. Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет, — заявил Кулеба.

Министр добавил, что Киев сотрудничает с соответствующими сторонами, чтобы максимально ускорить процессы.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия не может помочь Украине истребителями F-16, поскольку у нее нет таких самолетов. При этом в Киеве выразили надежду на то, что Берлин все же присоединится к «коалиции по истребителям».

Ранее командующий ВСУ Валерий Залужный сравнил наступление без F-16 с атакой «с луками и стрелами». По его словам, самолеты необходимы украинской армии, поскольку российская сторона использует другое поколение авиации. Генерал также выразил раздражение из-за оценок медлительности украинского наступления.