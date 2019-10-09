В украинском обществе продолжается активное обсуждение грядущей земельной реформы, анонсированной правительством. Мораторий на введение земель в рыночный оборот сохраняется в стране уже 14 лет, однако новые власти Украины решили наконец-то отказаться от него. Причин тому несколько — это и требования международных кредиторов, в частности МВФ, и объективная необходимость пополнения бюджета. В том, что стоит за будущей реформой, кто от неё выиграет и проиграет и как она скажется на позициях украинского президента Владимира Зеленского, News.ru разбирался вместе с экспертами.

На сайте Верховной рады появился текст законопроекта за номером 2194 — «О внесении изменений в земельный кодекс и другие законодательные акты относительно совершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений». Если он будет принят, то, по сути, ознаменует собой ту самую земельную реформу, которую власти Украины обещали провести к будущему году.

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наибольшую тревогу у противников отмены моратория вызывала возможность снятия ограничения для иностранцев в вопросе приобретения украинских земель. Власти страны делали противоречивые заявления на этот счёт: то говоря о запрете для граждан других государств, то, наоборот, обещая им «зелёный свет».

Согласно документу, предлагается своего рода компромиссный вариант: из Земельного кодекса будут исключены нормы, ограничивающие возможности иностранцев (как физических, так и юридических лиц) приобретать участки. Но речь идёт лишь о землях несельскохозяйственного назначения, свободных от застройки и расположенных вне населённых пунктов. Что касается украинских граждан, то они сохраняют за собой право на принадлежащие им участки, отбирать их никто не сможет, их можно сдавать в аренду, продавать или же дарить.

Несмотря на эти положения, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, основными выгодоприобретателями в результате назначенной на 2020 год реформы станут всё же иностранные игроки.

Выиграет в первую очередь международный бизнес, для которого украинские земли станут доступны по очень низкой цене. Их оценочная стоимость даже без реформы снизилась за последние три года примерно на четверть. Иностранцы в итоге получат хорошие территории в центре Европы, с удобной логистикой и выходами на европейское, азиатское и даже африканское направления. Кроме того, для международных игроков украинская земля станет выгодным объектом для дальнейших торгов и финансовых спекуляций. Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Частично выиграют и земельные олигархи из Украины, отмечает эксперт, но не все, а лишь те, кто накопил достаточно денег для покупки земель. Проиграют же фермеры и простые селяне. Первые — по причине того, что более не смогут брать землю в аренду, как это происходит сейчас, но и купить её будут не в состоянии, для них она окажется слишком дорогой.

Селяне, скорее всего, продадут свои земли по очень низкой стоимости, быстро потратят эти деньги и вынуждены будут переезжать в города в поисках заработка и медицинского обслуживания, образования. В сёлах эти сферы начнут деградировать ещё быстрее — большие компании не заинтересованы в поддержке сельской инфраструктуры, — подчёркивает Бортник.

По мнению аналитика, будет нанесён ущерб и государству, которое лишится серьёзной налоговой базы, получит социальные проблемы, а также риски, связанные, например, с экологией. И в целом же всё это практически неизбежно приведёт к массовым протестам.

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Михаил Кривогуз, в свою очередь, напоминает, что инициатива правительства Украины не пользуется популярностью среди населения страны, хотя объективно изменения в законодательстве назрели давно.

В соответствии с недавним опросом, лишь 19% украинцев поддерживают земельную реформу, в то время как 73% выступают против, остальные респонденты не определились. Украинские власти уже заявляли о намерении разработать механизм предоставления льготных кредитов для желающих покупать земли. В принципе, изменения назрели давно, разговоры о снятии моратория на введение сельхозземель в рыночный оборот идут порядка десяти лет, но Рада ежегодно продлевала его. Михаил Кривогуз ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова

По мнению эксперта, от реформы в тактическом плане Украина экономически выиграет: часть земель сейчас находится в государственном фонде, значит, после их приватизации будут поступать новые налоги. Но выиграет ли страна в стратегическом плане — большой вопрос:

Если земля будет куплена иностранцами, которые, как опасаются многие, начнут на ней выращивать технические культуры, то в долгосрочной перспективе это приведёт к истощению почв. Всё будет зависеть от того, какие механизмы контроля установят украинские власти.

При этом опций у Киева действительно не слишком много — в этом году почти 40% госбюджета были выделены на погашение внешнего долга, поэтому руководству Украины необходимо искать разные пути пополнения казны.