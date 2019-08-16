Около 4,5 тысяч кв.м торговых площадей рынка Анри Барбюса уничтожено пожаром, вспыхнувшем в ночь на 18 августа.
Инцидент произошёл в городе Леваллуа-Перре, который граничит с Парижем. Рынок находился в одном здании с Дворцом спорта и муниципальными квартирами.
Пострадавших в результате пожара нет. Из здания были эвакуированы 90 человек.
В борьбе с огнём были задействованы более 160 пожарных. Причины происшествия устанавливаются.
Мы не знаем, было ли это случайное возгорание или поджог, — сказала радиостанции France Info помощник мэра города Изабель Балкани.
Ранее News.ru писал о пожаре в одесской гостинице «Токио стар». По последним данным, в огне погибли девять человек и ещё 10 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование происшествия под личный контроль.