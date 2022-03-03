Крупнейшие чешские производители пива приостановили поставки в Россию
Антон Соловьев
Антон Соловьев
21:41, 02 марта 2022
Фото: Petr Eret/CTK/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Крупнейшие чешские производители пива объявили о прекращении поставок в Россию, пишет газета Lidove noviny. Речь идет о компаниях Plzensky Prazdroj, Pilsner Urquell, Kozel, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard. Поставки также были приостановлены в Белоруссию.
В настоящее время принято решение не принимать заказы на поставку нашей продукции в Россию и Белоруссию. На данный момент мы концентрируемся на гуманитарной помощи для народа Украины,— заявил газете один из представителей чешских пивоваров.
Ранее сообщалось, что американская компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своём официальном сайте в РФ. На всех товарах в графе «Доставка» стоит указание «В настоящее время недоступна». В официальном интернет-магазине компании невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и аппаратуру для умного дома.
Немецкий концерн Siemens приостанавливает поставки и работу своего бизнеса на территории России. В России Siemens участвовал в нескольких отечественных проектах и производствах. Также BMW и Mercedes объявили об остановке поставок автомобилей и запчастей в Россию.