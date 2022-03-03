Крупнейшие чешские производители пива приостановили поставки в Россию

Крупнейшие чешские производители пива объявили о прекращении поставок в Россию, пишет газета Lidove noviny. Речь идет о компаниях Plzensky Prazdroj, Pilsner Urquell, Kozel, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard. Поставки также были приостановлены в Белоруссию.

В настоящее время принято решение не принимать заказы на поставку нашей продукции в Россию и Белоруссию. На данный момент мы концентрируемся на гуманитарной помощи для народа Украины, — заявил газете один из представителей чешских пивоваров.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своём официальном сайте в РФ. На всех товарах в графе «Доставка» стоит указание «В настоящее время недоступна». В официальном интернет-магазине компании невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и аппаратуру для умного дома.

Немецкий концерн Siemens приостанавливает поставки и работу своего бизнеса на территории России. В России Siemens участвовал в нескольких отечественных проектах и производствах. Также BMW и Mercedes объявили об остановке поставок автомобилей и запчастей в Россию.