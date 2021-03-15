«Круче, чем у Tesla»: в Болгарии восхитились тюнингованной «копейкой»

https://static.news.ru/photo/d0427338-85a6-11eb-99eb-96000091f725_660.jpg Фото: GBDesign/facebook.com

В Болгарии тюнингованный автомобиль ВАЗ-2101 вызвал восхищение у читателей местных СМИ. Отмечается, что болгарское тюнинг-ателье собрало «самую роскошную в мире копейку» к 50-летнему юбилею легендарного ВАЗ-2101.

Отличительной особенностью автомобиля стал коричневый кожаный салон. Отмечается, что от оригинального ВАЗ-2101 в этой версии почти ничего не осталось.

Получилось круче, чем у «Теслы». Пусть Илон посмотрит и поучится у них, — написал один из читателей издания «Факти».

Другой комментатор вспомнил, что «Жигули» были одним из лучших автомобилей в Советском союзе. Ещё один читатель похвалил «умельцев», отметив, что получилось «стильное ретро».

Как сообщал NEWS.ru, правила регистрации тюнинга автомобилей стали жёстче в России с 1 февраля. Новый регламент предусматривает, что все изменения следует зафиксировать в специальном реестре. При этом в ГИБДД потребуют провести техническую экспертизу транспортного средства