Кравчук призвал уточнить понятие особого статуса Донбасса

https://static.news.ru/photo/3a114d86-d4b1-11ea-befa-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил о необходимости уточнить суть особого статуса Донбасса. По его словам, её не совсем понимают ни в Киеве, ни в руководстве Донецкой и Луганской народных республик.

Кравчук рассказал, что ещё в начале конфликта предлагал лидерам ДНР и ЛНР сформулировать составляющие особого статуса, но конкретного ответа не получил. Там хотят, чтобы их территории обладали не только особым статусом, но и признаками государственности.

То есть они берут очень высоко. Россия пока что говорит об особом статусе, как это записано в минских документах. Но там записали так, что мы сами не знаем, что это такое, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Кравчука, следует говорить об «особой системе управления» в Донбассе, кардинально отличающейся от других регионов Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что Кравчук предложил привлечь США к урегулированию ситуации в Донбассе. Он полагает, что без участия Вашингтона разрешить конфликт на востоке Украины будет очень сложно.