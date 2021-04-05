Кравчук опроверг отправку дополнительных сил в Донбасс

https://static.news.ru/photo/4144f6c6-c6ec-11e9-8a88-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская армия не направляет дополнительные силы на юго-восток страны, заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук.

Не направляются войска <...>. Ну какие дополнительные войска? Есть передвижения войск, есть ротация войск. Но каких-то дополнительных соединений Украина на Донбасс не направляет, — сказал он в эфире российского государственного телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что Донбасс — территория Украины, о чём говорил и президент РФ Владимир Путин. Соответственно, украинские власти могут делать на своей территории то, что захотят.

Украина никогда не наступала и не будет наступать на Донбасс, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками территории ДНР, в результате чего погиб пятилетний ребёнок.

Накануне в Кремле прокомментировали сообщения СМИ о передвижениях частей российской армии с заклеенными номерами по Ростовской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижения войск осуществляются в направлениях, необходимых для обеспечения безопасности страны, и это не должно служить поводом для какой-либо обеспокоенности. Он добавил, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран, в том числе и для Украины.