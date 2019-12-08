https://static.news.ru/photo/9a3dccf4-19ca-11ea-ac34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Акция «Красные линии для Зеленского» на площади Независимости в Киеве завершилась. Митингующие предостерегли главу Украины от «сдачи национальных интересов» на предстоящих в Париже переговорах «нормандского формата».

Граждане выражали свою точку зрения почти полтора часа. Участниками шествия стали 7–8 тысяч человек. Они держали в руках флаги Украины, партийные знамёна и плакаты, передаёт «Интерфакс-Украина». По предварительным данным, массовое мероприятие прошло без столкновений и провокаторов.

Среди требований собравшихся — не допустить федерализацию и какие-нибудь компромиссы по унитарному устройству государства, соглашения по поводу европейского и евроатлантического курса, предотвратить выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса до выполнения условий обеспечения безопасности и «деоккупации». От главы государства также требуют не допустить компромиссов по теме Крыма и прекращения международных судебных процессов против РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская оппозиция в преддверии встречи «нормандской четвёрки» потребовала от Владимира Зеленского не допускать «никаких компромиссов» относительно европейского и евроатлантического курса страны и «деоккупации и возвращения Крыма» в ходе переговоров. Собравшиеся на «майдане» напомнили президенту Украины о судьбе Виктора Януковича и предупредили, что с ним может случиться то же самое, если людей не устроят итоги переговоров лидеров России, Германии, Франции, Украины в Париже.