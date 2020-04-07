Коронавирус за сутки убил в Испании более 740 человек

https://static.news.ru/photo/2593c70a-78b6-11ea-a70b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pablo Miranzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свыше 740 человек, инфицированных коронавирусом, умерли в Испании за последние сутки.

По данным Минздрава страны, за день число заражённых увеличилось на 5,4 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, всего в Испании зафиксировано свыше 135 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Скончались более 13 тысяч человек, выздоровели — 40 тысяч.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли — свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.