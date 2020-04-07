Коронавирус за сутки убил в Испании более 740 человек

Свыше 740 человек, инфицированных коронавирусом, умерли в Испании за последние сутки.
По данным Минздрава страны, за день число заражённых увеличилось на 5,4 тысячи человек.
Как писал NEWS.ru, всего в Испании зафиксировано свыше 135 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Скончались более 13 тысяч человек, выздоровели — 40 тысяч.
По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли — свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.
В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
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