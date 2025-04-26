Королевская семья Британии: новости 26 апреля, секс-жертва принца Эндрю

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Эндрю

Жертва принца Эндрю и Джеффри Эпштейна найдена мертвой в Австралии. Что с ней случилось, почему король Карл III не поехал на похороны папы Франциска?

Что случилось с жертвой принца Эндрю и Джеффри Эпштейна

Вирджиния Джуффре, которая обвиняла в изнасиловании британского принца Эндрю, с которым ее познакомил американский финансист-педофил Джеффри Эпштейн, найдена мертвой в своем доме в пригороде Перта в Австралии. Джуффре был 41 год, в Австралии она жила несколько лет.

Семья женщины подтвердила, что Джуффре покончила с собой. Подробности не приводятся.

В августе 2021 года она стала ключевой фигурой в скандале вокруг младшего брата короля Великобритании герцога Йоркского Эндрю. Согласно ее версии, в 2000 году, когда она работала в спа в Мар-а-Лаго, с ней познакомилась подруга Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. Джуффре пошла к ней работать в качестве «массажистки», однако в итоге в 17 лет оказалась секс-рабыней, услугами которой пользовался не только Эпштейн, но и его друзья и знакомые, в том числе принц Эндрю.

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Герцог Йоркский категорически отрицал все обвинения. В феврале 2022 года ему удалось достичь внесудебного соглашения с Джуффре, в рамках которого он сделал «существенное пожертвование» на ее деятельность по защите жертв секс-трафика: Джуффре создала фонд «Жертвы отказываются от тишины». По данным The Telegraph, принц выплатил в качестве отступных $16,2 млн. Кроме того, королева Великобритании Елизавета II, мать Эндрю, пожертвовала еще около $2,7 млн.

31 марта Джуффре сообщила в соцсети, что тяжело пострадала после автокатастрофы, у нее якобы отказали почки и ей «осталось жить четыре дня». Она опубликовала свое фото с гематомами на лице. По данным полиции Западной Австралии, «незначительная» автоавария под Пертом произошла 24 марта.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Джуффре — не первый фигурант дела Джеффри Эпштейна, который объявлен покончившим с собой. Сам финансист был арестован 6 июля 2019 года и якобы совершил самоубийство 10 августа в тюрьме в США. При этом совпал целый ряд обстоятельств: его сокамерника перевели без замены днем ранее; двое охранников «неожиданно заснули» в ночь его смерти; двери перед его тюремным блоком «внезапно сломались». Обстоятельства смерти породили множество теорий заговора, поскольку предполагалось, что у него был компромат на руководство и богатейших бизнесменов США и других стран.

Следом покончил с собой Жан-Люк Брюнель, «модельный агент» Эпштейна, который десятилетиями подбирал для него несовершеннолетних девушек. Он был арестован во Франции 16 декабря 2019 года, а 19 декабря был найден мертвым в камере тюрьмы «Сантэ».

Почему король Карл III не поехал на похороны папы Франциска

Король Великобритании Карл III не поехал на похороны папы римского Франциска I в Ватикан. Его обязанности исполняет там принц Уэльский Уильям. The Mirror пишет, что он находится на площади Святого Петра вместе с другими членами королевских фамилий Европы, включая 12 властвующих монархов, и главами государств, в том числе президентом США Дональдом Трампом и другими.

Букингемский дворец дал официальное объяснение тому, что Уильям присутствует на церемонии вместо отца. Карл ранее успел повидаться с Франциском во время визита в Италию. The Mirror отмечает, что визит Уильяма в Ватикан подчеркивает тот факт, что он является наследником престола и будущем королем Вильгельмом V: именно наследник представляет британскую монархию. Так, в 2005 году принц Чарльз, будущий король, представлял королеву-мать на погребении папы римского Иоанна-Павла II.

Решение отправить принца Уильяма в Ватикан было принято по рекомендации правительства Великобритании. В декабре 2024 года принц Уэльский уже выполнял государственный визит: он представил британскую монархию на открытии восстановленного собора Нотр-Дам де Пари, где провел краткие переговоры с Трампом.

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