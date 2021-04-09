Королева Елизавета II отреагировала на смерть мужа

https://static.news.ru/photo/e38b7558-992d-11eb-8b2e-96000091f725_660.jpg Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON

Королева Великобритании Елизавета II назвала своего мужа, принца Филиппа Эдинбургского, своей главной опорой. Её супруг умер 9 апреля на 100-м году жизни. 10 июня он отметил бы вековой юбилей. В Лондоне отметили, что Семья скорбит со всем миром по Филиппу. Елизавета II и принц Эдинбургский прожили в браке 73 года. Их союз стал самым длительным в истории британской монархии.

Он был моей главной опорой, — цитирует Елизавету II телеканал NBC.

По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, покойный запомнится неоценимым вкладом в укрепление британской монархии. Политик поблагодарил принца Филиппа «за невероятную жизнь и работу».

Он (принц Филипп. — NEWS.ru) помог направлять королевскую семью и монархию, которая остаётся неоспоримо важным институтом для баланса и счастья жизни нашей страны, — передаёт официальный Twitter-аккаунт главы кабмина.

On the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/rZlbY1matF — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2021

Ранее NEWS.ru сообщал, что королева Великобритании Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой. У её внучки Зары Тиндалл 21 марта родился сын. Младенца назвали Лукас Филип. В семье Зары и её мужа, регбиста Майка Тиндалла, это третий ребёнок, пара воспитывает уже двух дочек. Сын Лукас станет 22-м в очереди престолонаследия.